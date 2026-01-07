Blitz interforze nel corso della serata di mercoledì a seguito delle interlocuzioni che il sindaco, Gianfranco Fidone, ha avuto con il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. Le forze dell’ordine hanno appurato la regolarità di determinati insediamenti abitativi, soprattutto facenti capo a un imprenditore della zona molto noto.

Una ventina di bangladesi si sarebbero dati al fuggi fuggi generale, altri, invece, sono stati intercettati.

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire a che titolo queste persone fossero presenti nell’edificio in questione e, soprattutto, se le stesse erano in possesso di regolare permesso di soggiorno.

La vicenda è destinata a fare discutere parecchio in paese in attesa delle comunicazioni ufficiali provenienti dalle forze di polizia in campo (foto Assenza).