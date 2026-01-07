Iniziano oggi le celebrazioni della solennità riguardante la dedicazione della chiesa Madre a Comiso e la commemorazione del terremoto del 1693. In particolare, nel pomeriggio, alle 17, nella chiesa di San Biagio, ci sarà la traslazione del simulacro del patrono San Biagio in chiesa Madre. Alle 18,30, la celebrazione Eucaristica. Da domani, giovedì 8 a sabato 10 gennaio, sempre in chiesa Madre, alle 8,30 la santa messa, a seguire l’esposizione eucaristica fino alle 12. Alle 16 esposizione eucaristica, alle 18 celebrazione del Vespro e alle 18,30 la celebrazione eucaristica. Domani, in particolare, alle 20, sempre in chiesa Madre, ci sarà l’adorazione eucaristica comunitaria. A darne comunicazione il parroco della chiesa Madre, il sacerdote Fabio Stracquadaini. “Ascolta, o Padre – è scritto nella colletta dal Comune della dedicazione – la preghiera del tuo popolo che ricorda con gioia il giorno della dedicazione di questo tempio, perché la comunità che si raduna in questa santa dimora possa offrirti un servizio degno e irreprensibile e ottenga pienamente i frutti della redenzione”. Gli appuntamenti religiosi in questione stanno usufruendo del sostegno mediatico dell’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che riserva grande attenzione a eventi di questo tipo che si svolgono nei vari centri dell’area iblea.