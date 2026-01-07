Ragusa si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: “Vasame – L’Amore è rivoluzionario”, un concerto-teatro che celebra la forza dirompente dell’amore attraverso la musica, la poesia e la narrazione. Sul palco, due grandi protagonisti della scena artistica italiana: Enzo Gragnaniello, cantautore e compositore pluripremiato, noto per le sue melodie profonde e per la capacità di fondere la tradizione napoletana con temi universali, e Marisa Laurito, artista poliedrica e carismatica, pronta a intrecciare parole, racconti e canzoni con la sua inconfondibile ironia e sensibilità.

In “Vasame”, la musica originale e intensa di Gragnaniello si fonde con la voce narrante della Laurito, in uno spettacolo che invita a riflettere sul valore rivoluzionario dell’amore nel nostro tempo. Sul palco, una band dal suono sincero e coinvolgente accompagnerà i due artisti in un viaggio emozionante tra musica, poesia e sentimento, regalando al pubblico un’esperienza viva e autentica.

Lo spettacolo si svolgerà a Ragusa, al teatro Duemila di corso Sicilia, sabato 10 gennaio alle 21, offrendo agli spettatori la possibilità di lasciarsi trasportare da melodie, parole e atmosfere capaci di parlare al cuore e alla mente, con uno stile che unisce tradizione e modernità.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino di via Roma, 168, a Ragusa, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00. Oppure direttamente al botteghino del teatro la sera dello spettacolo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di cellulare 333 5705353. Questi i prezzi: poltronissima e poltrona 40 euro, distinti e tribuna 30 euro. Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna dell’arte e dell’emozione, dove l’amore si fa voce, musica e rivoluzione.