Il nuovo prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, si è insediata questa mattina e si è presentata alla cittadinanza attraverso la stampa. Un incontro informale, nel quale la rappresentante del Governo in provincia di Ragusa ha espresso grande contentezza per un ruolo, così importante, che la vede iniziare proprio dal capoluogo ibleo. “Sono davvero contenta di essere qui – ha detto – conosco già questo territorio e la sua gente che è molto laboriosa. Ho avuto anche modo di riunirmi con le forze di polizia che sono efficientissime. Metteremo in atto, naturalmente, una attenta pianificazione dei controlli per tutte le esigenze che si verranno a manifestare”.

Prefetto di nuova nomina, la dottoressa Giallongo è figura nota nel Ragusano per aver presieduto la commissione straordinaria che amministrò il Comune di Scicli nel biennio 2015-2016. Al Ministero dell’Interno si è occupata di relazioni sindacali e ha operato nel Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile. Ma non solo. Con il prefetto Lamberto Giannini, a Roma, si è occupata della gestione di grandi eventi, a cominciare dal giubileo, per non parlare dei funerali di Papa Francesco.