Dopo poco più di un anno alla guida della Questura di Ragusa, il questore Marco Giambra si appresta a lasciare l’incarico per assumere la direzione della Questura di Caltanissetta. Il suo mandato si chiude con un bilancio positivo in tema di sicurezza, caratterizzato da una risposta immediata ed efficace dello Stato in ogni episodio di particolare gravità avvenuto nella provincia di Ragusa (nella foto da sinistra il capo di gabinetto Tommaso Amato con il questore uscente Marco Giambra).

Reati in diminuzione, ma persistono le criticità del Codice rosso

Giambra ha evidenziato come, nonostante il calo generale dei reati, quelli legati al Codice Rosso non abbiano subito una riduzione significativa. Tuttavia, la prontezza e l’efficacia delle risposte istituzionali hanno permesso di contenere l’impatto di tali fenomeni, grazie a un’intensa attività di prevenzione e repressione, supportata da controlli capillari e dalla costante presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Contrasto all’immigrazione clandestina, droga e armi

Tra le priorità del suo operato, il questore Giambra ha sottolineato il contrasto all’immigrazione clandestina e alla diffusione di armi e droga. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai locali di pubblico spettacolo, oggetto di verifiche rigorose in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Diverse licenze non sono state rinnovate e altre sono state riattivate solo dopo l’adozione di misure correttive in materia di sicurezza.

Operazioni di successo e prevenzione

Tra le operazioni di rilievo, si distingue quella che ha portato all’individuazione dei presunti responsabili del rapimento del diciassettenne di Vittoria. Inoltre, l’attenzione alla prevenzione ha coinvolto le scuole, con programmi di educazione alla legalità, e gli anziani, con iniziative mirate a prevenire le truffe.

Il saluto e il nuovo incarico

Prima della partenza per la sua nuova destinazione, prevista per domani, il questore Giambra ha rivolto un saluto alla comunità iblea, sottolineando l’importanza del lavoro svolto in collaborazione con tutte le forze istituzionali e la società civile per garantire la sicurezza collettiva.