Si è chiusa con risultati da record l’edizione 2025-2026 di “Ibla – Magia del Natale”, la manifestazione che ha trasformato l’antica città di Ragusa in un autentico villaggio delle meraviglie.

Il Christmas Village ha superato gli 8.000 ingressi, mentre il presepe vivente ha richiamato oltre 3.700 visitatori, per un totale stimato di circa 70.000 presenze nell’arco di un mese.

Numeri che confermano il crescente richiamo della kermesse e la sua capacità di attrarre pubblico da tutta la Sicilia e oltre i confini regionali.

A chiudere il bilancio è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: «La straordinaria partecipazione e la risonanza mediatica a livello nazionale sono la dimostrazione che Ragusa sa essere protagonista e attrattiva. Il successo di Ibla – Magia del Natale è il risultato di un lavoro di squadra e di una visione condivisa che mette al centro la bellezza, la cultura e l’accoglienza. Continueremo a investire su queste direttrici, convinti che la città possa ambire a traguardi sempre più ambiziosi».

“Ibla – Magia del Natale” si conferma dunque un appuntamento irrinunciabile del calendario cittadino, in grado di generare ricadute positive sul tessuto economico e sociale e di proiettare Ragusa tra le mete di riferimento del turismo natalizio esperienziale.

La rotta per il futuro è già delineata: rafforzare le collaborazioni e continuare a innovare, per offrire alla comunità ragusana nuove emozioni e ulteriori successi.

Le vie di Ibla si sono animate con un cartellone ricco e trasversale, pensato per tutte le età: spettacoli itineranti, laboratori creativi, mercatini dell’artigianato, degustazioni e momenti di intrattenimento hanno scandito giornate sempre diverse, restituendo un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Un risultato frutto della sinergia tra il Ccn Antica Ibla e l’amministrazione comunale, impegnati nella costruzione di un modello di accoglienza e valorizzazione del territorio ormai riconosciuto anche fuori regione.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti – evidenzia il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa –. Il grande afflusso di pubblico e l’entusiasmo percepito testimoniano la bontà del percorso intrapreso. La partecipazione di famiglie, turisti e cittadini dimostra che investire su eventi di qualità e sull’accoglienza è la strada giusta per far crescere il nostro quartiere e l’intera città. Ringrazio i soci del Ccn per il supporto e gli sponsor privati che hanno creduto nel nostro progetto».

Sulla stessa lunghezza d’onda la vicepresidente del Ccn, Loredana Gurrieri: «Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di “Ibla – Magia del Natale”. L’eco positiva che l’iniziativa ha avuto, anche sui media nazionali, ci sprona a continuare con determinazione. Un modello che, così come riscontrato lo scorso anno, si conferma vincente, capace di creare sinergie virtuose tra operatori, istituzioni e comunità».

