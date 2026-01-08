Di nuovo danneggiato il moletto di Marina di Modica a causa del maltempo e delle mareggiate che hanno staccato parte della pavimentazione, allagando parzialmente la struttura, e spostando i blocchi di pietra usati a mo’ di panchine, creando potenziale pericolo. Un copione già visto altre volte per un opera costata oltre 200.000 euro e che fin dall’inizio ha presentato vistosi difetti di progettazione e realizzazione. “Per ben 3 volte – sostiene in un post su Facebook l’ex esponente politico Franco Militello – sono stati fatti altri costosi interventi di manutenzione, del tutto inutili, visto che questo è ancora una volta il risultato. Potremmo dire soldi buttati a mare”. L’auspicio è che si intervenga con una soluzione radicale che protegga meglio il moletto dalla forza del mare (in passato era stata divelta anche l’inferriata), onde evitare ulteriori danni, nonché disagi e potenziali pericoli per i visitatori. “La situazione non è solo una questione estetica, ma soprattutto di sicurezza pubblica – viene evidenziato nel gruppo Facebook “Sei di Marina di Modica se” – l’’area risulta pericolosa per residenti, turisti e sportivi che frequentano il lungomare anche nei mesi invernali. L’appello va al Comune di Modica, affinché si intervenga con urgenza per il ripristino, la messa in sicurezza e una seria valutazione strutturale del molo, con soluzioni durature e adeguate alla forza del mare. Marina di Modica merita infrastrutture sicure, pensate per resistere al tempo e alle mareggiate, non opere che cedono alla prima vera prova”.