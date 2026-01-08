Nel tardo pomeriggio di giovedì un incendio è divampato nel centro storico, all’interno di un’abitazione in via Ruffino, a ridosso di via Vittorio Veneto. Quest’ultima è stata temporaneamente interdetta al traffico veicolare per consentire le operazioni dei vigili del fuoco, accorsi con i mezzi dopo la segnalazione di un passante, allarmato da una densa colonna di fumo nero. In pochi minuti un acre odore di bruciato ha invaso l’area, suscitando preoccupazione tra commercianti e residenti. Il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio e non si è resa necessaria l’evacuazione: le fiamme sono state domate in tempo. Al momento del rogo in casa non c’era nessuno; il proprietario è arrivato qualche decina di minuti più tardi, avvertito dell’accaduto.

Nell’appartamento erano presenti due gatti che, stando alle prime informazioni, risulterebbero illesi. Le cause sono in corso di accertamento, ma si ipotizza un cortocircuito; nessun elettrodomestico era in funzione. Non si registrano feriti. L’abitazione è stata dichiarata parzialmente inagibile. Forte l’apprensione nel quartiere, dove gli edifici sono addossati l’uno all’altro e molti residenti sono anziani. La chiusura di via Vittorio Veneto ha provocato rallentamenti e lunghe code; la circolazione è stata regolata dalla polizia locale.