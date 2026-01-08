Il Comune di Scicli promuove un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, ai portatori di interesse e agli stakeholder territoriali per la presentazione dell’idea progettuale alla base della candidatura della città al titolo di Capitale italiana del mare 2026.

L’appuntamento è fissato per martedì 13 gennaio, alle ore 18.00, presso Palazzo Spadaro.

L’incontro si inserisce nel percorso di partecipazione e condivisione avviato dall’Amministrazione comunale a seguito dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, finalizzato al coinvolgimento del sistema territoriale nella costruzione di una candidatura ampia, qualificata e rappresentativa, capace di valorizzare la cultura del mare, la biodiversità marina, l’economia del mare e l’uso sostenibile delle risorse marine

Nel corso dell’incontro verranno illustrati:

• il quadro strategico della candidatura

• la visione progettuale e gli ambiti tematici di intervento;

• le opportunità di partecipazione e contributo per enti pubblici, istituzioni, università, enti del Terzo Settore, associazioni, imprese e operatori dei settori cultura, ambiente, turismo ed economia del mare.

L’Amministrazione comunale invita tutti i soggetti interessati a partecipare attivamente al confronto, contribuendo con idee, proposte e competenze alla definizione del dossier di candidatura, in una logica di rete e di corresponsabilità territoriale.

L’incontro rappresenta un momento fondamentale di ascolto e dialogo, volto a rafforzare la qualità e l’impatto della proposta che il Comune di Scicli intende presentare a livello nazionale.