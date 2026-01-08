Su segnalazione della stazione dei Carabinieri di Marina di Modica, la cittadinanza è stata informata che negli ultimi giorni si stanno verificando diversi tentativi di truffa nel territorio, in particolare nelle zone di Zappulla, frazione di Modica, e Pozzallo. I truffatori contattano telefonicamente le vittime, molto spesso persone anziane, presentandosi come carabinieri o finanzieri.

Utilizzano un tono deciso e chiamano le persone per nome e cognome, raccontando di un presunto grave incidente o problema che avrebbe coinvolto un familiare. Subito dopo chiedono di preparare denaro o gioielli, facendo leva sulla paura e sull’urgenza. È importante sapere che le forze dell’ordine non chiedono mai soldi o preziosi, né al telefono né a domicilio. In caso di chiamate sospette è fondamentale restare calmi, non fornire alcun dato personale e interrompere la conversazione. Dopo aver chiuso la chiamata, è consigliabile contattare direttamente il familiare citato per verificare che stia bene e, se necessario, segnalare l’accaduto chiamando il 112. Si invita dunque la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a informare soprattutto le persone anziane, che sono spesso il bersaglio principale di questo tipo di raggiri. Condividere queste informazioni può aiutare a prevenire altri episodi.