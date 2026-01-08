Vittoria piange la scomparsa di Enzo Nicosia. Aveva appena 49 anni. Lascia il figlio, i genitori e le sorelle. I funerali sono in programma sabato 10 gennaio alle 10 nella chiesa Resurrezione. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Vittoria piange la scomparsa di Enzo Nicosia. Aveva appena 49 anni. Lascia il figlio, i genitori e le sorelle. I funerali sono in programma sabato 10 gennaio alle 10 nella chiesa Resurrezione. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Editore
Ni.Ca. Charter s.r.l. – Zona Industriale 3° fase – 97100 Ragusa (RG)
Testata registrata al Tribunale di Ragusa con Numero Registrazione 1501/2014 del 23/10/2014
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica