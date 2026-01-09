Durante le festività natalizie, il comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa ha intensificato i servizi di vigilanza su tutto il territorio, con l’obiettivo di prevenire i reati e, al contempo, rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Nell’ambito dei dispositivi predisposti dalla Compagnia di Vittoria, i militari della Stazione di Acate hanno denunciato un quarantenne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’uomo avrebbe rivolto gravi minacce, anche telefoniche, all’ex convivente. Per questo motivo la Centrale operativa della Compagnia di Vittoria ha disposto passaggi frequenti e verifiche presso l’abitazione della presunta vittima da parte delle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Acate. Parallelamente, per garantire la sicurezza della circolazione stradale, sono stati organizzati posti di controllo e servizi di vigilanza, soprattutto nelle aree periferiche della città. Nel corso di tali attività, svolte anche nelle giornate di maggiore afflusso di visitatori, sono stati verificati circa 250 utenti della strada ed elevate numerose sanzioni amministrative. Nonostante la conclusione delle festività, i servizi di prevenzione e controllo della Compagnia Carabinieri di Vittoria proseguiranno anche nei prossimi giorni.