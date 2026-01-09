Incidente stradale a Villaggio Jungi, ieri sera, in via Ponchielli, l’arteria che conduce alla litoranea per Donnalucata, in direzione di contrada Arizza. Un giovane, alla guida di uno scooter 125, è rimasto ferito dopo l’impatto con un’auto nei pressi dell’intersezione con via Sette Fratelli Cervi. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” di Modica. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e hanno regolato il traffico nella zona, particolarmente frequentata nelle ore serali. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.