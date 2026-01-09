Dopo che il simulacro del patrono San Biagio è stato traslato in chiesa Madre, ha preso il via ieri a Comiso il triduo in preparazione alla solennità della dedicazione della stessa chiesa Madre e alla commemorazione dei defunti in occasione del terremoto del 1693. Ogni giorno, sino a domani, alle 8,30 celebrazione eucaristica ed esposizione del Santissimo sacramento fino alle 12. Alle 16 esposizione eucaristica, alle 18 recita dei Vespri e alle 18,30 santa messa. Ieri sera, inoltre, nella stessa chiesa Madre, si è tenuta l’adorazione eucaristica a partire dalle 20 con la partecipazione delle comunità parrocchiali.

Il momento clou, però, è previsto per domenica quando si celebrerà, oltre alla solennità della dedicazione della parrocchia Santa Maria delle Stelle, anche il 333esimo anniversario del terremoto del 1693. E’ prevista, a metà pomeriggio, anche la processione con il simulacro del patrono San Biagio. Gli appuntamenti religiosi in questione stanno usufruendo del sostegno mediatico dell’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che riserva grande attenzione a eventi di questo tipo che si svolgono nei vari centri dell’area iblea, come, in questo caso, a Comiso dove il fervore religioso è degno di nota.