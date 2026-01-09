Un modicano di 22 anni, accusato di minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale, è stato assolto dal Tribunale di Ragusa come richiesto dalla difesa rappresentata dagli avvocati Massimo Garofalo e Iole Caschetto; dal primo reato per tenuità del fatto e dal secondo perché il fatto non sussiste.

Il pubblico ministero Stefania Schillaci aveva chiesto la condanna a sei mesi per le minacce e l’assoluzione per l’oltraggio. La sentenza è stata emessa dal giudice onorario Laura Ghidotti. Il giudice ha ritenuto non esserci il reato in quanto le frasi oltraggiose sono state pronunciate in caserma alla presenza dei soli pubblici ufficiali e non di altre persone. L’imputato era stato convocato in ufficio per la notifica di un verbale per guida senza patente e fuga dopo l’intimazione di alt.