I carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno tratto in arresto un 27enne del posto, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane si trovava già agli arresti domiciliari per fatti risalenti al 2025, in quanto fortemente sospettato di aver messo a segno diversi furti ai danni di gioiellerie. Nei giorni scorsi, durante un controllo di routine, i militari dell’Arma, dopo aver suonato al campanello della sua abitazione senza ricevere risposta, hanno nutrito dubbi sulla sua effettiva presenza nell’immobile.

Riusciti a entrare nel condominio, lo hanno trovato in casa; alla vista delle forze dell’ordine il 27enne è apparso particolarmente agitato. Il comportamento ha indotto gli operatori a effettuare un’accurata perquisizione dell’appartamento, che ha portato al rinvenimento, nella camera da letto, di circa 50 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e diversi coltelli ancora intrisi di sostanza stupefacente. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dovrà rispondere della violazione della normativa sugli stupefacenti, poiché avrebbe detenuto la droga con finalità di spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposte dal Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, finalizzate al contrasto del traffico e del consumo di stupefacenti.