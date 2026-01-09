Avviati i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico lungo la fascia costiera orientale del Comune di Pozzallo, nell’area di Primo Scivolo.

L’intervento riguarda la regimazione dell’asta del torrente Juvara, che sfocia sull’arenile della medesima località. Il cantiere prende avvio dal tratto di valle, in corrispondenza della foce del Juvara, per poi risalire verso monte, dove è in fase di completamento l’acquisizione, tramite esproprio per pubblica utilità, di terreni di proprietà privata.

Nel dettaglio, a valle è prevista la sistemazione del letto del corso d’acqua mediante la posa di gabbionate in pietra su base costituita da materassi Rino; a monte si procederà con la realizzazione di terrapieni di contenimento e con il rimodellamento delle aree, così da convogliare le acque verso la foce.

Lungo via del Merluzzo, sul lato nord, è inoltre programmata la costruzione di un alveo di scolmo a protezione delle zone poste a sud della stradella, con l’obiettivo di far confluire le acque raccolte all’interno del torrente.

L’opera, che interessa un’area a elevato rischio di allagamenti, è finanziata con 500.000 euro stanziati dal Governo nazionale. L’appalto è stato aggiudicato alla Coger Srl di Mussomeli. La conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2026.