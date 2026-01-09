Santa Croce Camerina compie un nuovo passo in avanti sul fronte della sicurezza stradale e della rigenerazione della viabilità, con l’imminente avvio dei lavori per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio della Madonnina, lungo la strada comunale Santa Croce Camerina–Punta Secca, uno snodo strategico per i collegamenti della fascia costiera.

“Si tratta di un’intersezione che tutti conosciamo – dichiara il sindaco Peppe Dimartino – e che nel tempo è diventata particolarmente pericolosa a causa dell’aumento costante dei flussi veicolari, soprattutto nei mesi estivi, quando la pressione del traffico verso il litorale cresce in maniera significativa”.

L’intervento si inserisce in un più ampio contesto di potenziamento e valorizzazione della rete viaria comunale, anche alla luce dei recenti lavori di pavimentazione e sistemazione della strada delle Mignazze e di Contrada Pescazze, ormai in fase di completamento. Opere che hanno reso l’area ancora più frequentata, rendendo necessaria una risposta strutturale in termini di sicurezza e ordine della circolazione.

“La nuova rotatoria – prosegue Dimartino – ha l’obiettivo di mettere in sicurezza un punto critico del nostro territorio, migliorare la fluidità del traffico e garantire una viabilità più ordinata lungo un asse fondamentale per la nostra costa, anche in previsione dei futuri cambiamenti e dello sviluppo dell’area”.

I lavori, che prenderanno il via nei prossimi giorni, prevedono un investimento complessivo di 140 mila euro, finanziati interamente dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno del deputato regionale Giorgio Assenza, il cui interessamento ha consentito di intercettare le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera.

“Continuiamo con determinazione – conclude il sindaco – un percorso di rigenerazione del territorio e di miglioramento della vivibilità delle nostre arterie stradali, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla sicurezza, che resta una priorità assoluta per la nostra amministrazione e per la tutela dei cittadini e dei visitatori”.