Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16,20, una cella temporalesca ha interessato il territorio comunale di Santa Croce Camerina, colpendo in particolare la fascia costiera. Il fenomeno, caratterizzato da forti raffiche di vento, rientra in un quadro di maltempo diffuso che in questi giorni sta interessando gran parte della provincia, con segnalazioni analoghe lungo diverse aree costiere.
Secondo quanto comunicato dalla sala operativa comunale di Protezione civile, non si registrano danni rilevanti a persone o strutture. Sono state tuttavia segnalate alcune criticità localizzate: a Punta Braccetto si segnalano pali della telefonia pericolanti, mentre a Punta Secca la nota “porta blu” ha riportato dei danneggiamenti a causa delle violente raffiche.
In via precauzionale, il sindaco Peppe Dimartino, quale autorità territoriale di Protezione Civile, ha disposto l’impiego del Gruppo Comunale di Protezione Civile e della Polizia Municipale per le attività di presidio territoriale, con il supporto della Sala Operativa Comunale — coordinata dal tecnico Grandi rischi Traina — attiva per il monitoraggio costante della situazione.