La casa di riposo di Giarratana, gestita con passione dalla cooperativa sociale Metaeuropa, ha vissuto domenica scorsa una giornata indimenticabile all’insegna della vicinanza e della tradizione. Gli ospiti della casa di riposo, insieme agli operatori e ai volontari, hanno trascorso ore lietissime tra balli, musica popolare e il profumo inebriante della ricotta calda appena preparata.

Un ringraziamento speciale ad Angelo Puccio, che ha deliziato tutti con la sua ricotta calda, simbolo delle nostre radici e della genuinità che ci contraddistingue. L’atmosfera di festa è stata animata dal gruppo folkloristico “Nun è lapa né musca”, che, con la propria musica, ha riportato nel cuore di tutti i presenti la gioia delle tradizioni popolari e l’energia del nostro territorio.

“Queste giornate – dichiara il presidente della cooperativa, Luca Campisi – sono il cuore pulsante della nostra missione. Crediamo fermamente che la socialità e il recupero delle tradizioni siano fondamentali per il benessere dei nostri ospiti. Vedere i loro sorrisi, sentire le loro risate e condividere insieme momenti di allegria è la ricompensa più grande per il nostro lavoro quotidiano. La vera ricchezza di una comunità si misura dalla capacità di prendersi cura dei più fragili, coinvolgendoli nelle esperienze che danno sapore alla vita”.

Il presidente Campisi aggiunge: “Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, dagli artisti, alle nostre responsabili, agli operatori, fino ai nostri ospiti che con il loro entusiasmo ci ricordano ogni giorno il valore della condivisione. Il senso di appartenenza e la forza dei legami che qui coltiviamo rappresentano un patrimonio prezioso non solo per la nostra casa di riposo, ma per tutto il paese di Giarratana”. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di apertura e integrazione tra la struttura e il territorio, con l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni e promuovere momenti di incontro che arricchiscono la vita di tutti.