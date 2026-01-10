Si è tenuto davanti al Tribunale di Ragusa il processo per direttissima a carico del pregiudicato modicano arrestato nella mattinata di venerdì a seguito del grave episodio avvenuto presso Palazzo San Domenico.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Bruno, è comparso davanti al giudice monocratico Maria Rabini. Il magistrato, valutata la gravità dei fatti e i riscontri forniti da Carabinieri e Polizia Locale, ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.

Il legale ha, contestualmente, richiesto i termini a difesa, portando il giudice al rinvio del dibattimento: l’udienza è stata aggiornata al prossimo 4 febbraio.

Sono tre i reati contestati al modicano: tentata estorsione(per aver cercato di ottenere somme di denaro attraverso l’uso della violenza), tentato incendio (per il tentativo di appiccare il fuoco all’ingresso della sede del Comune di Modica), furto aggravato (l’uomo si sarebbe, infatti, impossessato di una tanica di benzina rubandola da un furgoncino in sosta, utilizzandola poco dopo per cospargere l’ingresso di Palazzo San Domenico).

Salvo Martorana