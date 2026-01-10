Un’esplosione, seguita da un incendio, ha interessato sabato mattina un serbatoio di stoccaggio del greggio all’interno dell’impianto estrattivo dell’Irminio, in contrada San Paolino, a Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una variazione di pressione. Nessun operaio è rimasto ferito.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme e limitare i danni.

Una densa colonna di fumo nero è stata visibile anche a grande distanza.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e valutare eventuali ripercussioni ambientali sull’area e sulle falde acquifere: al momento, tale rischio appare remoto.