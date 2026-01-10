Paura questa mattina nella vallata dell’Irminio per un incendio che ha interessato un serbatoio di stoccaggio dell’olio presso il centro minerario “Irminio” di San Paolino. Il sito si trova a poche centinaia di metri dal confine tra i territori di Ragusa e Scicli, nei pressi del ponte Ferrante.

L’incendio è stato preceduto da un’esplosione che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata provocata da una variazione di pressione all’interno del serbatoio. Nessun operaio è rimasto ferito. Una densa colonna di fumo nero si è levata dall’impianto ed è stata visibile anche a grande distanza.

Le fiamme sono divampate nelle prime ore della giornata, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa. Le squadre hanno operato ininterrottamente sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, concludendo le operazioni intorno alle 13. L’intervento tempestivo ha consentito di contenere l’incendio e limitare i danni.

Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’accaduto e per valutare eventuali ripercussioni ambientali sull’area e sulle falde acquifere. Al momento, tale rischio viene ritenuto remoto.

Secondo quanto emerso, al momento dell’incidente gli impianti di emungimento petrolifero erano fermi già da diverse settimane in attesa di interventi di manutenzione e i pozzi non erano in erogazione.