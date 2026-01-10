Fissato per il 10 marzo il processo ai danni di Gianfranco Stracquadaini, 50 anni. A difendere l’ex latitante è l’avvocato Rosario Cognata. Il vittoriese, arrestato il 15 ottobre scorso a Comiso, era ricercato dal 24 giugno di due anni fa per i reati di associazione mafiosa, tentato omicidio aggravato in concorso, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, per il tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia, verificatosi il 25 aprile 2024 a Vittoria. Gli altri imputati sono i vittoriesi Andrea Di Martino, 33 anni, Biagio Cannizzo di 51 anni, Raffaele Giunta di 62 anni, difesi dagli avvocati Giuseppe Di Stefano, Enrico Platania e Maurizio Catalano. La prossima udienza per i tre è prevista per il 23 gennaio in Tribunale a Ragusa. Nella prima il collegio ha aggiornato i lavori dopo avere affidato l’incarico al perito Aurelio Ingallinera per le trascrizioni delle intercettazioni. Un quinto imputato è stato condannato ad 8 anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Si tratta del vittoriese Alessandro Pardo, 48 anni. Stracquadaini è indagato anche per il rapimento del diciassettenne.