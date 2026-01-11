Il Modica Calcio mette a segno la quattordicesima vittoria consecutiva e continua un cammino che resterà nella storia di questi colori sotto la presidenza di Mattia Pitino e Luca Gugliotta. Contro il Giarre sono i gol di Savasta e di Belluso a chiudere il discorso con il gol della bandiera che arriva a gara finita grazie ad Ankovic.

Il primo tempo inizia con un buon controllo del Modica che controlla le scorribande del Giarre fino al 19’ quando Brugaletta S. parte in solitaria e mette un pallone per Belluso, l’attaccante la mette per Asero che prova a battere a rete ma il suo tiro risulta lento e facile da parare. Al 30’ è Valença a mettere un pallone dentro per Belluso e Alioto che si buttano sul pallone ma non riescono a deviarlo in porta. Al 34’ il vantaggio del Modica, Savasta da fuori si mette bene il pallone e lo mette dentro con una parabola perfetta.

Il secondo tempo inizia subito con Belluso che da fuori tenta un gran gol e regala la possibilità a Russo di superarsi e regalare spettacolo. Al 15’ ancora un pallone per Belluso lanciato solo in contropiede, l’attaccante tutto solo non centra la porta per il rammarico di tutta la panchina pronta ad entrare in campo per festeggiare. Un minuto più tardi il pallone giusto capita tra i piedi di Sessa che si coordina bene ma non centra lo specchio della porta. Al 25’ arriva il raddoppio del Modica, questa volta è Sessa che in area può provare il tiro ma capisce che Belluso è posizionato meglio, lo serve e l’attaccante non deve far altro che controllare e regalarsi la gioia del gol.

Una vittoria fondamentale che permette ai rossoblù di continuare ad allungare su alcune inseguitrici, lasciando invariato il vantaggio sull’Avola.

GIARRE – MODICA CALCIO 1-2

Giarre: Russo, La Rosa, Petrella, Sciacca, Tosto, Piedra, Mascara, Garozzo, Ankovic, Santapaola, Caltabiano. Panchina: Tomaselli, Zannini, Ardizzone, Tuccio, Musarra, Cassarà. Allenatore: Saverio Rapisarda.

Modica Calcio: Romano, Valença, Sessa, Asero, Belluso, Savasta, Alioto, Brugaletta S., Sangare, Intzidis, Cappello. Panchina: Truppo, Parisi, incataasciato, Misseri, Mollica, Sclafani, Federico, Torres, Bonanno. Allenatore: Filippo Raciti

Marcatori: 34’ pt Savasta (M), 25’ st Belluso (M), 49’ st Jankovic (G)

Ammoniti: La Rosa, Petrella (G)