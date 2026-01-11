Brutta sconfitta del Vittoria allo stadio comunale di Melilli. I padroni di casa passano al quarto d’ora della ripresa con una rete di Ulma. I biancorossi hanno cercato di riprenderla ma non sono riusciti a gestire al meglio la manovra. Per cui, alla fine, è arrivata una sconfitta per la squadra di Figliomeni che ora è attardata di ben dodici lunghezze dalla vetta. Un divario che appare incolmabile. Per cui si può puntare al massimo al secondo posto che, occupato dall’Avola, dista quattro punti. E’ chiaro che, però, non bisognerà più commettere errori del genere. Melilli è senz’altro una buona squadra, ma non certo trascendentale, per cui il Vittoria, soprattutto perché puntava in alto, avrebbe dovuto giocarsela in un modo decisamente migliore.