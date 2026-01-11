Modica piange la scomparsa di Eliseo Gallo (nella foto). Imprenditore della ristorazione molto conosciuto in città, era titolare della trattoria tipica Ricotta & co. Con il suo locale nel cuore di Modica, era un punto di riferimento per i Modicani, per turisti e visitatori e un valore aggiunto della città.

“Mi stringo con affetto al dolore dei suoi cari – sottolinea il sindaco Maria Monisteri – e manifesto loro tutto il mio cordoglio. Lo ricorderò sempre con affetto e lo ringrazio per essere stato un alfiere del gusto e della bontà della tradizione culinaria modicana”.