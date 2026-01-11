Il Ragusa lotta per oltre 100 minuti ma paga a caro prezzo i pochi errori commessi e non riesce a portare a casa nemmeno un punto. Il team ibleo per l’occasione ha recuperato il centrale Benassi che aveva iniziato a Gela la stagione e nella ripresa ha schierato il nuovo acquisto Francesco Golfo, ala sinistra classe ’94 con circa 200 presenze in Serie C e 20 in Serie B. Misiti ha schierato un undici titolare rimaneggiato a causa del forfait di Cangemi, Maltese e Giacomarro e dell’addio di Minussi e Mbakogu. A decidere il match due ex, Gigante e Tuccio, entrambi al primo gol stagionale. A prendere il posto del lettone Minussi è stato il giovane Colace.

Dispiaciuto per la sconfitta ma non per la prova mister Gaetano Lucenti. “In settimana abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti, ai ragazzi avevo detto che bisognava avere pazienza ed interpretare la gara con intelligenza. Ci tenevamo a fare bene dopo un avvio a rilento e una seconda parte di girone di andata in crescendo. Ora abbiamo il dovere di affrontare ogni gara come fosse l’ultima disponibile per arrivare al nostro obiettivo, migliorando il nostro trend”.

In classifica, il Ragusa è al terz’ultimo posto in classifica, in coabitazione con il CastrumFavara, a quota 17 punti. La zona salvezza, al momento, è distante tre lunghezze.

RAGUSA 2-GELA 3

Ragusa (3-5-2): Esposito M. 5,5; Benassi 6 (33’ st Palladino 6), Callegari 6.5, Prestigiacomo 7; Bianco 6, D’Innocenzo 6, Accetta 7, Memeo 6.5 (31’ st Sinatra 6), Esposito B. 6 (9’ st D’Amore 6 ); Capone 6 (12’ st Golfo 6.5), Campanile 6,5 (39’ st Rafele sv). A disp: Bonagura, Battaglia, Cantone, Guzzo. All.Lucenti 6

Gela (4-2-3-1): Colace 7; Argentati 6 Sbuttoni 7 (14’st Giuliano 6), Petta 7, La Rosa 6; Sinatra 6 (19’ st Baldeh 6.5), Teijo 6; Bollino 6.5 (12’ st Flores 6.5); Gigante 6.5 (32’ st Siino 6), Tuccio 6.5 (40’ st Marino sv); Aperi. A disp: Florulli, Eguaseki, Naoum, De Carlo. All. Misiti 7

Arbitro: D’Agnillo di Vasto 5 (assistenti Ferretti di Pistoia e D’Orazio di Teramo)

Reti 6’ pt Gigante, 47’ pt Aperi, 1’ st Accetta. 36’ st Tuccio, 47’ st D’Innocenzo (rigore)

Note: spettatori 200, curva ospite chiusa; angoli 8-0 Ragusa, espulsi Petta, Misiti, Bollino al 47’ st, ammoniti Callegari, Capone, Baldeh, Tuccio, D’Amore, Argentati, recupero 3’ pt, 8’ st