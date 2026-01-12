Inizio d’anno positivo per la Conad Scherma Modica, impegnata a Veroli, in provincia di Frosinone, nella 2ª Prova di Qualificazione Assoluta di Zona 2, competizione valida per l’accesso alla prova nazionale.

Nella gara di fioretto maschile, risultato di rilievo per Francesco Spampinato, che ha conquistato il terzo posto al termine di una prova solida e combattuta. L’atleta modicano ha chiuso il girone preliminare subendo appena quattro stoccate, presentandosi così come numero uno del tabellone di eliminazione diretta. Nel suo percorso ha superato Lanari di Pesaro per 15-12, Papi di Frascati per 15-7, Maio di Roma per 15-10 e Alteri, anch’egli di Frascati, per 15-7. La sua corsa si è fermata in semifinale contro lo jesino Cercaci, con la qualificazione alla fase successiva già ampiamente conquistata.

Oltre a Spampinato, hanno ottenuto il pass per la seconda prova nazionale di qualificazione, in programma a Brescia a fine mese, anche Leonardo Aprile nel fioretto maschile e Cecilia Raunisi nel fioretto femminile.

Il 2026 si apre dunque con i primi riscontri agonistici, dopo un 2025 che si era chiuso con importanti riconoscimenti fuori dalla pedana. Sofia Spadaro, giovane atleta del vivaio modicano, è stata premiata nelle scorse settimane con il prestigioso Trofeo Padua come Atleta Emergente della provincia di Ragusa, a conferma del percorso sportivo e dei risultati conseguiti nel corso dell’anno.

Riconoscimento anche per il maestro Giancarlo Puglisi, al quale è stata conferita la Palma di Bronzo al Merito Tecnico Paralimpico, premio che valorizza l’impegno e la competenza dimostrati nello sviluppo della scherma inclusiva.