Arrestata la compagna del 50enne che nella mattinata di ieri è arrivato in pronto soccorso a Modica con il volto tumefatto. L’ uomo aveva raccontato di essere caduto dalle scale ma i sanitari non hanno creduto a questa versione così hanno allertato le forze dell’ordine. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Modica.