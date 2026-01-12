Grave incidente in via Sant’Antonio Margi, dove una minicar con a bordo due minorenni si è ribaltata sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione, un’auto proveniente da una strada secondaria si sarebbe immessa sull’arteria principale proprio mentre sopraggiungeva il quadriciclo leggero. Nel tentativo di evitare la collisione, la giovane conducente avrebbe sterzato bruscamente, perdendo il controllo del mezzo: il veicolo ha prima impattato violentemente contro un muro laterale, per poi capottare e fermarsi al centro della sede stradale. Il conducente dell’altra auto si è allontanato senza prestare soccorso. Allertati i soccorsi, sono intervenuti un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure e trasferito d’urgenza i feriti al pronto soccorso, i vigili del fuoco, incaricati di mettere in sicurezza il veicolo e l’area, e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi di rito e gestito la viabilità. I due minorenni hanno riportato diverse lesioni. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e identificare l’automobilista che si è dato alla fuga.