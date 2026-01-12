Chiesa gremita in ogni ordine di posto, con molte persone anche in piedi, al Sacro Cuore di Gesù dove oggi pomeriggio sono stati officiati i funerali di Luigi Spoto, 84 anni, l’ottico per antonomasia di Ragusa. Le esequie funebri sono state officiate dal parroco, il sacerdote Marco Diara, assieme a lui il diacono Giuseppe Bottone. E’ stata tracciata la figura di un vero e proprio personaggio positivo per la città di Ragusa, da tutti apprezzato e stimato non solo per le sue doti professionali ma anche e soprattutto per le qualità umane (foto Salvo Bracchitta)

Di lui ha detto, nei giorni scorsi, il figlio Gaetano, ottico anche lui molto stimato: “Gigi ha svoltato l’angolo, con uno spiraglio di sole è andato via. Sottovoce, con discrezione. Come sempre ha agito nella sua vita. Vola papà, vola alto verso orizzonti celesti. E posati ovunque troverai pace e conforto. Noi saremo sempre con te. E tu con noi”.