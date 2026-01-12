Un nuovo capitolo per la sicurezza di Ragusa si apre con l’arrivo del questore Salvatore Fazzino, che oggi ha incontrato per la prima volta la stampa locale, delineando chiaramente le linee guida del suo mandato. L’approccio scelto è quello dell’efficienza operativa unita a un’attenzione profonda verso i bisogni della collettività.

“Rispondere con prontezza alle esigenze dei cittadini della provincia di Ragusa è la nostra priorità assoluta”, ha dichiarato Fazzino, evidenziando come l’obiettivo principale sia quello di garantire una risposta tempestiva e adeguata a ogni tipo di richiesta, sia essa amministrativa, giudiziaria o di altra natura.

Un ruolo centrale sarà riservato all’organizzazione interna della Polizia di Stato: “Il miglioramento della nostra struttura è fondamentale. Solo così possiamo assicurarci che ogni richiesta, anche la più semplice, trovi una risposta rapida ed efficace”, ha sottolineato il questore.

Non è mancato un passaggio su Vittoria, città spesso al centro delle cronache per questioni di ordine pubblico. Fazzino ha chiarito che l’attenzione della Questura non si concentrerà su un singolo territorio, ma sarà equamente distribuita in base alle reali necessità di sicurezza: “Ogni esigenza meritevole di considerazione avrà la giusta attenzione, senza alcuna distinzione geografica”.

L’insediamento di Salvatore Fazzino segna dunque l’inizio di una nuova fase per la Questura di Ragusa, orientata a rafforzare il legame di fiducia con i cittadini e a garantire un servizio di polizia sempre più vicino e reattivo alle istanze della comunità.