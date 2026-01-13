Si è svolto ieri a Ragusa il tavolo politico provinciale del centrodestra, occasione di confronto finalizzata a rafforzare l’unità della coalizione e a delineare una linea condivisa in vista delle prossime tornate elettorali e del futuro assetto politico del territorio. Così in una nota diffusa questa mattina dal movimento politico.

“In questo quadro – è spiegato – Grande Sicilia – Mpa ribadisce il proprio ruolo centrale nel processo di costruzione di un centrodestra coeso e strutturato, confermando Angelo Galifi, già da tempo responsabile del coordinamento provinciale, e annunciando la valorizzazione politica di Nitto Rosso, che entra ufficialmente nel coordinamento provinciale del movimento”.

“Una scelta chiara e pubblica – prosegue il documento politico – che rafforza l’organizzazione di Grande Sicilia sul territorio, ne rende riconoscibile la guida politica e ne consolida il posizionamento all’interno del centrodestra provinciale, con l’obiettivo di presentarsi alle prossime sfide elettorali con identità, responsabilità e visione comune”.