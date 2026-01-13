Un gesto che scalda non solo dal freddo, ma anche il cuore della comunità. Il Lions Club Ragusa Host ha donato numerose coperte alle suore carmelitane del Bambin Gesù di Marina di Acate, nell’ambito del service “Copriamo il freddo”. L’iniziativa, resa possibile grazie alla generosità di una benefattrice, conferma ancora una volta l’impegno concreto del club nel sostenere i più piccoli e le famiglie fragili della fascia trasformata di Marina di Acate.

Le religiose, da sempre punto di riferimento per il territorio, offrono ogni giorno accoglienza, sostegno e attenzione educativa ai bambini che vivono situazioni di particolare difficoltà. Grazie alle coperte donate, affrontare i rigori dell’inverno sarà più semplice e sereno per molti piccoli che trovano nelle suore un porto sicuro e affettuoso.

A rendere ancora più speciale questo momento, il contributo di un socio Lions che ha voluto regalare penne e matite natalizie ai bambini: un pensiero semplice, ma ricco di significato, capace di regalare un sorriso e un attimo di felicità a chi ne ha più bisogno. «Siamo profondamente orgogliosi di poter essere vicini, in modo concreto, ai bambini di Marina di Acate e alle suore carmelitane, che ogni giorno si dedicano con amore e dedizione a chi è più fragile», dichiara la presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti. «La solidarietà è il filo rosso che unisce le nostre azioni: crediamo che piccoli gesti possano avere un grande impatto, soprattutto quando sono frutto della collaborazione e della generosità di tanti. Donare una coperta, un sorriso, un po’ di calore umano, significa accendere una speranza e creare una comunità più attenta e inclusiva. Ringraziamo la benefattrice e tutti i soci che hanno reso possibile questo service: insieme, dimostriamo che la solidarietà non conosce stagioni».

Il Lions Club Ragusa Host, con il service “Copriamo il freddo”, rinnova così il suo impegno per il territorio, trasformando la solidarietà in azioni concrete e portando avanti i valori di umanità, vicinanza e servizio che da sempre ne guidano l’operato.