Dopo tre giorni di pausa, l’Avimecc Modica di coach Enzo Distefano, da oggi è in palestra per preparare la difficile trasferta sul campo della Green Volley Galatone, prima delle due trasferte consecutive che il calendario assegna al sestetto biancoazzurro.

I “Galletti” da stamattina sono tornati al “PalaRizza” e tra sala pesi e seduta tecnica inizieranno la settimana di lavoro per preparare la trasferta nel Salento.

Le tre vittorie consecutive, hanno “rinvigorito” tutto l’ambiente e ridato nuove energie anche dal punto di vista mentale alla squadra, che ora inizia a credere maggiormente nei propri mezzi e sulle ali dell’entusiasmo proverà ad allungare la striscia di risultati positivi, consapevoli che dall’altra parte della rete ci sarà una squadra agguerrita che è alla ricerca di punti e proverà a sfruttare il fattore campo per ottenerli.

Quella di domenica, come dicevamo sarà la prima delle due trasferte consecutive (la settimana prossima, infatti l’Avimecc farà visita alla Domotek Reggio Calabria) e si giocherà su un campo caldo dove i tifosi di casa cercheranno di spingere l’ex Padura Diaz e i suoi compagni di squadra a dare il massimo.

Massima concentrazione, dunque per la squadra modicana che lavorerà con intensità e determinazione fino a venerdì pomeriggio, poi sabato mattina la partenza alla volta di Galatone, dove tutti cercheranno di dare il massimo per provare a portare in Sicilia punti importanti per la classifica.