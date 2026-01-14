Una forte ondata di maltempo potrebbe investire il Ragusano all’inizio della prossima settimana. “Una vasta saccatura nord atlantica – informa Meteo Ispica – sprofonderà verso il Nord Africa, scavando un ciclone afro-mediterraneo che probabilmente si posizionerà ad ovest della Sicilia. Tale ciclone potrebbe rimanere quasi stazionario, in quanto a est sarà presente un anticiclone di blocco che impedirà la traslazione verso est. In caso di conferma da parte dei modelli, con questo scenario si avrebbero piogge e temporali di forte intensità e venti forti di scirocco”.