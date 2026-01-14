Sono in lieve miglioramento le condizioni del 50enne ricoverato all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, dopo quello che presenta tutti i caratteri di un pestaggio. L’uomo si trova ancora in Terapia intensiva, costantemente monitorato dall’equipe sanitaria. A destare maggiore apprensione sono i traumi al volto — tumefatto, con il labbro quasi asportato — e al torace. Se l’evoluzione clinica resterà positiva, potrebbe lasciare a breve la rianimazione per essere trasferito in un altro reparto. Secondo gli inquirenti, a ridurlo in queste condizioni sarebbe stata la compagna, una 42enne tunisina, attualmente detenuta nel carcere di Catania. L’arresto è stato convalidato e l’ipotesi di reato più grave contestata è quella di tentato omicidio. Restano da chiarire i motivi dell’aggressione e l’eventuale coinvolgimento di complici, ma l’uomo è stato trovato in condizioni gravissime. L’episodio risale alla mattinata di domenica, quando al 112 è giunta una richiesta di intervento per un presunto incidente domestico, con la segnalazione di una caduta dalle scale. Ai medici, tuttavia, è bastato poco per ritenere la versione poco credibile e allertare le forze dell’ordine, intervenute immediatamente sul posto.