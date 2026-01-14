Si è risolta nel migliore dei modi una vicenda che avrebbe potuto avere esiti drammatici.

Nel tardo pomeriggio di lunedì, un uomo di 88 anni, allontanatosi dalla propria abitazione e colto da un improvviso stato di disorientamento, è stato rintracciato e tratto in salvo grazie al determinante intervento della Polizia di Stato.

L’anziano si era ritrovato al buio lungo una strada in contrada Caitina, incapace di ritrovare la via di casa.

A notarne la presenza è stato un agente di polizia fuori servizio che, compresa immediatamente la situazione di rischio, ha allertato i colleghi del commissariato di Modica.

Sul posto è intervenuta con tempestività una volante, che ha prestato i primi soccorsi all’uomo, apparso in evidente stato confusionale.