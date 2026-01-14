Nuovo indirizzo di studio dal prossimo anno scolastico al Fermi di Vittoria. Fa parte dei 41 nuovi indirizzi previsti nelle scuole secondarie di secondo grado in aggiunta a quelli già esistenti. La misura è contenuta in un decreto dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che autorizza l’attivazione dei nuovi percorsi nell’anno scolastico 2026/27. In particolare, al Fermi sarà attivato l’indirizzo di studio in Agraria, agroalimentare e agroindustria – articolazione gestione ambiente e territorio corso serale.