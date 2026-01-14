“Ogni donna deve poter scegliere liberamente il proprio futuro”. Con questa dichiarazione, Carlotta Schininà Tagliavia (nella foto da sinistra con la past president), neoletta presidente del Soroptimist Club di Ragusa, ha inaugurato il suo mandato. Il passaggio di consegne si è svolto domenica 11 gennaio a Villa Criscione, nel corso della conviviale di apertura dell’anno sociale, un appuntamento che ha segnato l’avvio di un nuovo biennio di attività e impegno sul territorio.

Schininà Tagliavia succede alla past president Maria Pia Iacono Occhipinti. Nel suo intervento programmatico, la presidente ha tracciato le priorità della sua guida, richiamando la missione del Club: “Nei prossimi due anni il mio principale obiettivo sarà riuscire a diffondere il messaggio che ogni donna deve poter scegliere liberamente il proprio futuro, senza vincoli imposti dagli stereotipi e dalle disuguaglianze”. Un orientamento che si tradurrà in progetti, iniziative e azioni concrete per promuovere diritti, autodeterminazione e pari opportunità, nel solco dei valori del Soroptimist International. Alla cerimonia hanno preso parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo: il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, l’assessore ai Centri Storici, Giovanni Gurrieri, oltre ai presidenti dei Club Lions, Rotary e Rotary Hybla Heraea. La partecipazione corale ha confermato il solido legame e la proficua collaborazione tra il Soroptimist Club di Ragusa e il territorio ibleo.

Il Soroptimist Club di Ragusa, espressione sul territorio ibleo della rete internazionale Soroptimist che opera da più di un secolo, riunisce donne impegnate professionalmente che operano per la promozione dei diritti umani, delle pari opportunità e della valorizzazione del potenziale femminile. Attraverso progetti, azioni e collaborazione con le istituzioni locali, il Club contribuisce allo sviluppo sociale, culturale e sostenibile della comunità iblea, favorendo la crescita di una società più inclusiva e consapevole.