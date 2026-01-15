Nella trasmissione Affari Tuoi, mercoledì sera, colpo da 50.000 euro per Giuseppe Barresi, in gara su RaiUno. Una serata di emozioni e colpi di scena per un monterossano residente a Roma, che ha partecipato alla popolare trasmissione, riuscendo a portare a casa 50.000 euro in gettoni d’oro insieme a un amico in gara con lui. Con grande determinazione e sangue freddo, Barresi (nella foto a sinistra) ha scelto di non cambiare il pacco, mantenendo fino alla fine il numero 1, rivelatosi poi quello vincente. Una decisione coraggiosa, presa in un momento cruciale del gioco, che ha premiato la sua intuizione e il suo spirito deciso.

L’intera comunità di Monterosso Almo ha seguito con entusiasmo la puntata, orgogliosa del successo di uno dei suoi concittadini.