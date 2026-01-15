La città di Ragusa piange la scomparsa del sacerdote Emanuele La Cognata. A darne comunicazione il vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa.

La camera ardente sarà allestita giovedì pomeriggio nella casa di riposo Beata Maria Schininà a Ragusa e il funerale sarà celebrato nella chiesa Cattedrale sabato 17 gennaio alle 11.