Tutto pronto per una settimana di grandi emozioni a Modica, per la comunità sportiva e in particolare quella legata ai colori rossoblù calcistici. Uno scontro al vertice, quello contro l’Avola, prima della finale di Coppa Italia a Sciacca rendono questi giorni cruciali per la stagione.

Come sempre detto da mister Raciti, bisogna lavorare step by step, ragionando partita dopo partita. Il primo scoglio si chiamerà Avola, unica squadra fin qui ad aver vinto contro Valença e compagni. Era inizio stagione, con le due squadre che venivano dalla preparazione estiva e che cercavano ancora una precisa identità, oggi, le stesse, si contendono il titolo.

L’Avola arriva dalla cinquina alla Leonfortese, una formazione che ha sempre mostrato le proprie qualità e non ha mai nascosto l’ambizione di chiudere il campionato in testa alla classifica del Girone B di Eccellenza. La banda di Sirugo ha già messo in chiaro l’intenzione di presentarsi a Modica per guadagnare tre punti ed accorciare le distanze, con un gioco che è frutto di un buon lavoro dentro e fuori dal campo, con una rosa ben costruita.

Il Modica sa di doversi aspettare due sfide ostiche e dal valore unico, allungare ancora in campionato sarebbe un grande punto di svolta, vincere la Coppa Italia porterebbe il primo trofeo di categoria alla gestione Pitino / Gugliotta. Tutta la rosa dovrà farsi trovare pronta come fatto in questo lungo cammino fatto di 14 vittorie consecutive, con l’obiettivo di rifarsi del risultato dell’andata. Una formazione forte che fa del gruppo la sua arma migliore, caparbia e mai doma, come dimostrato nell’ultima uscita casalinga contro l’Atletico Catania.

Vediamo l’elenco dei convocati per questa sfida di sabato 17 gennaio alle 14,30 presso il “Pietro Scollo” di Modica:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero. Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.