Grande successo sabato scorso al Teatro Duemila di Ragusa per “Vasame”, lo spettacolo promosso dall’associazione culturale C&M con la direzione artistica di Carlo Nobile. Un pubblico attento e partecipe ha accolto con entusiasmo Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, protagonisti di una performance che ha saputo trasformare la scena in un vero e proprio abbraccio di musica e parole.

Laurito, con la sua voce vibrante e la sua presenza scenica inconfondibile, ed Enzo Gragnaniello, con l’intensità e la profondità delle sue interpretazioni, hanno regalato emozioni autentiche e momenti di rara intensità. Le loro esibizioni, caratterizzate da una complicità palpabile e da arrangiamenti raffinati, hanno saputo raccontare Napoli e l’amore in tutte le sue sfumature, suscitando applausi calorosi e numerosi momenti di commozione.

“Vasame” si è rivelato uno spettacolo unico nel suo genere, capace di fondere tradizione e modernità in un intreccio di storie, melodie e poesia che ha avvolto il pubblico in un’atmosfera intima e coinvolgente, come già sottolineato da diverse recensioni che ne hanno evidenziato la forza evocativa e la capacità di toccare corde profonde dell’animo umano.

A conclusione della serata, il pubblico ha espresso il proprio ringraziamento con una lunga ovazione, riconoscendo la qualità artistica dello spettacolo e la sensibilità degli interpreti. Un evento che ha lasciato il segno e che conferma come la cultura e la musica, quando si incontrano con autenticità, sappiano diventare patrimonio condiviso e fonte di emozione per tutta la comunità.