Ultimo allenamento al “PalaRizza” per l’Avimecc Modica, che domani mattina partirà verso Galatone, dove domenica alle 18 affronterà in trasferta la Green Volley dell’ex Willy Padura Diaz. Un impegno “tosto”, al di là della posizione occupata in classifica dalla formazione leccese, che arriva dopo la pausa del campionato di Serie A3 per lasciare spazio alla Coppa Italia. La squadra salentina, probabilmente, avrebbe meritato qualche punto in più, ma i biancoazzurri sono chiamati a concentrarsi sul proprio percorso, in evidente crescita tra la conclusione dell’andata e l’avvio del ritorno.

“La trasferta di Galatone – spiega il vice allenatore dell’Avimecc, Manuel Benassi – non sarà per niente facile. Torniamo in campo dopo la sosta che ci ha permesso di ricaricare le pile e di andare in palestra solo per gli allenamenti. Galatone è una trasferta per noi delicata, in un campo difficile e caldo. Sappiamo che hanno bisogno di punti e che hanno voglia di riscatto dopo alcune partite con risultati negativi, ma noi dobbiamo cercare di mantenere questa continuità e di allungare questa striscia positiva. Il nostro gioco adesso è migliorato e di conseguenza anche il morale e di riflesso anche la classifica, per cui dobbiamo dare tutto per continuare su questa strada. Noi – continua – ci troviamo meglio quando troviamo il ritmo partita e ci alleniamo quotidianamente e questa sosta se da un lato ci ha permesso di ricaricarci dall’altro ci ha un po’ frenato, ora dobbiamo cercare di mantenere lo stesso alta la concentrazione. Il nostro organico è composto da ragazzi molto giovani e spesso i cali di concentrazione possono esserci e su questo punto in settimana abbiamo lavorato molto. Galatone – conclude Manuel Benassi – è una squadra di valore e che probabilmente non merita solo cinque punti in classifica, noi ne siamo consapevoli e abbiamo studiato bene il loro gioco, dove Willy Padura Diaz sarà la loro arma migliore. Willy sarà sicuramente motivato a fare bene contro di noi, ma noi conosciamo bene il suo valore”.

Archiviata la pausa, servirà subito la massima lucidità. Ne è consapevole anche il vice capitano biancoazzurro, Vincenzo Nastasi, che sottolinea il peso specifico della gara esterna in terra salentina. “Dopo un buon fine girone di andata e un buon inizio del ritorno – spiega il libero biancoazzurro – abbiamo l’obbligo di tornare in campo al meglio per cercare di dare continuità a questa striscia positiva. Galatone è sicuramente una squadra che nel mercato di riparazione si è rinforzata per cercare di risalire la china, hanno preso un ottimo palleggiatore che sta riuscendo a far girare i loro attaccanti in maniera molto buona, quindi noi stiamo lavorando tanto e bene per cercare di dare continuità al trend delle nostre ultime partite. Non credo che questa settimana di sosta possa interrompere questo momento positivo – continua – anzi abbiamo riposato e quindi dobbiamo affrontare questa trasferta pensando che siamo freschi, pronti e determinati per fare bene. Dobbiamo aver ben chiaro – conclude il vice capitano dell’Avimecc Modica – che nel girone di ritorno, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi ogni partita per noi sarà fondamentale. Abbiamo iniziato male la stagione, ci siamo ripresi a fine girone di andata, quindi ora dobbiamo solo continuare su questo trend e cercare di puntare il più in alto possibile e cercare di esprimere in ogni partita la nostra migliore pallavolo a cominciare da Galatone, dove sappiamo che sarà una partita ostica, ma noi siamo pronti per affrontarla”.