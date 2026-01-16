Il grande momento è arrivato. Si gioca per la leadership. Sfruttando al massimo il fattore campo. Domani, sabato 17 gennaio, l’Asd Giarratana Volley scenderà in campo alle 19 sul parquet della palestra comunale per sfidare la prima della classe, l’Ecoplast Volley Gela. Sono due i punti che dividono le compagini che stanno assolvendo al ruolo di battistrada nel campionato di Serie C di pallavolo maschile. Il Gela capolista, dunque, viene a marcare visita sul terreno di gioco dei rossoblù che, dalla loro, potranno contare sull’apporto del settimo uomo in campo, quel pubblico che tifa con entusiasmo dal primo all’ultimo minuto. “Ci serve la classica partita perfetta – dice coach Gianluca Giacchi – loro sono molto forti e soprattutto stanno giocando bene, vincendo un match dopo l’altro. Non possiamo concedere nulla e soprattutto bisognerà rimanere concentrati sino alla fine. I nostri prossimi avversari si sono rafforzati con l’arrivo di un centrale d’esperienza. Noi cercheremo di sopperire a eventuali lacune con la grinta e con la determinazione. Sarà di certo un bel match, da non perdere per tutti gli estimatori della pallavolo maschile”. Il presidente Salvatore Pagano invita tutta Giarratana a partecipare a quello che si annuncia come un vero e proprio evento sportivo per la cittadina iblea. Viaggia, invece, la formazione femminile dell’Asd Giarratana volley che sarà in scena sul campo del Solarino, terza forza del campionato. Domenica, con inizio alle 18, la squadra di coach Saro Corallo si presenterà con due punti in meno rispetto alle avversarie e cercherà di giocarsi il tutto per tutto con l’obiettivo di portare a casa i tre punti in palio. “Una bella squadra quella che ci ospiterà – afferma il tecnico Corallo – che, non a caso, si trova al terzo posto in classifica e che cercheremo di battere consapevoli che, portando a casa il punteggio pieno, il terzo posto toccherà a noi. Abbiamo lavorato con molta tenacia e pervicacia nel corso degli ultimi giorni. Speriamo bene perché sappiamo che tutti si aspettano molto da questo gruppo. Ed è un obiettivo alla nostra portata quello di dare vita a prestazioni che siano il più possibile vicino alla voglia di migliorare e di proporsi con competitività. L’abbiamo già fatto nelle ultime partite, dobbiamo soltanto sforzarci di migliorare il rendimento”.