Gli approfondimenti medici hanno confermato la diagnosi: per Beatrice Stroscio, purtroppo, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita. Ora si attende la data dell’intervento mentre la squadra e la società, si stringono attorno all’atleta, attendendone il rientro in campo.

“Un momento delicato per la nostra stagione. Ci tengo a complimentarmi con le ragazze che stanno dimostrando maturità e responsabilità; chi stava crescendo, in termini cestistici, ora è stata chiamata a dare minuti di qualità proprio per sopperire all’assenza di alcune compagne di squadra. Sono state brave tutte e si sono fatte trovare pronte” dice coach Mara Buzzanca.

Prosegue intanto il recupero, senza sorprese, di Chiara Consolini per uno strappo muscolare e di Marika Labanca per un edema al ginocchio ormai assorbito

“Domenica alle 12, orario abbastanza insolito, scendiamo in campo al Pala Minardi, contro Trieste, squadra che gioca una pallacanestro poco codificabile; predilige l’uno contro uno per cercare di creare situazioni di vantaggio. Hanno una difesa aggressiva ed asfissiante, soprattutto sulla palla; – conclude coach Buzzanca – nel girone di andata a Trieste abbiamo perso moltissimi palloni. Tenendo presente questo, dobbiamo cercare di gestire al meglio i palloni e tirare fuori tutto ciò che abbiamo per prenderci i due punti in palio. Le ragazze sono pronte e mettercela tutta in campo ma invito i nostri tifosi, ad essere presenti, abbiamo tutti bisogno del loro calore; questo è un momento importante per la nostra stagione sportiva. Le ragazze hanno dimostrato di esserci, di volerci stare e meritano di essere sostenute dal nostro pubblico”.

Le statistiche: la Passalacqua Ragusa in questo campionato ha realizzato 841 punti, subendone 775; al momento occupa il quinto posto in classifica, con 18 punti, affiancata da Bolzano e Umbertide (che la precedono per la classifica avulsa). In testa al girone, Matelica guida la classifica con 22 punti; segue Alpo a 22 punti. Per Ragusa 9 partite vinte e 4 perse; Trieste è dodicesima in classifica con 4 vinte e 9 perse con 866 punti fatti e 919 subiti. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 44 per cento da 2 punti, il 28% da 3, e il 68% ai liberi con 538 rimbalzi totali. La I-Vision Trieste tira con il 46% da 2 punti, il 28% da 3, 67% ai liberi, con 469 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro sarà arbitrato dai signori Francesco Belisario Di Luzio (Milano) e Niccolò Invernizzi (Pavia)