Numerosi fedeli (nella foto Bracchitta) hanno partecipato ieri, nella chiesa delle Carmelitane scalze, attigua al monastero di Santa Teresa, a Ragusa, alle celebrazioni per il 142esimo anniversario della nascita della beata Maria Candida dell’Eucaristia e per il 19esimo anniversario del presunto miracolo eucaristico. E’ stato il priore del santuario del Carmine, il sacerdote Gianni Iacono, ocd, a guidare l’adorazione eucaristica del pomeriggio a cui ha fatto seguito la santa messa. Padre Iacono si è più volte richiamato alla figura della beata, tratteggiandone le caratteristiche e parlando di una vita dedita all’Eucaristia con consapevolezza e come strumento per instaurare un dialogo speciale con Gesù Cristo. E’ stata anche esposta la reliquia della beata per la venerazione. Le celebrazioni proseguono anche oggi quando alle 17 si terrà la conferenza spirituale di don Alessandro Andreini della comunità di San Leolino sul tema “Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro?” a cui farà seguito la santa messa presieduta dallo stesso don Andreini. Domani, sabato 17 gennaio, è in programma alle 19,30 il concerto del coro Jubilate diretto dalla maestra Gianna Rizza. Il concerto si propone come un invito per tutti a rinascere nel sorriso di chi nasce. La manifestazione religiose gode del sostegno mediatico dell’azienda Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, da sempre attenta alla valorizzazione degli eventi religiosi e culturali nei diversi comuni dell’area iblea. Le iniziative odierne, come già accaduto ieri, saranno trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Beata Maria Candida dell’Eucaristia e sul sito www.mariacandidadelleucaristia.it