Ragusa piange la scomparsa di Bartola Anelli. Aveva 77 anni. Lascia quattro figli. I funerali si terranno domani, sabato 17 gennaio, alle 15,30 nella chiesa di San Paolo apostolo. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
